«Учимся учиться и действовать», мониторинг метапредметных универсальных учебных действий
«УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ»:
МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования дает качественно новое представление о содержании начального образования. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие «универсальные учебные действия» - ключевой термин для понимания современных требований к результативности образовательного процесса, складывающейся из комплекса показателей. Владение учащимся основами умения учиться, оперировать тем или иным способом решения задач, сотрудничать; ценностное отношение к собственному здоровью; гражданская и этническая самоидентификация – все это становится объектом целенаправленной работы педагога по формированию личности ребенка и, как следствие, объектом измерения и оценки его достижений.
Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» представляет собой систему проведения мониторинга метапредметных УУД и является продолжением УМК «Школьный старт» (педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе).
Диагностические мероприятия позволяют учителю выявить уровень сформированности важнейших УУД на каждом этапе обучения и определить педагогическую стратегию достижения каждым ребенком метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.
Программа открывает уникальные возможности для индивидуализации процесса обучения и достижения каждым ребенком высокого образовательного результата на основании системного, комплексного изучения его продвижения по образовательной траектории.
Авторы комплекта:
Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова, под редакцией к.психол.н. М.Р. Битяновой (Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), к.п.н. С.Г. Яковлевой (Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова).
Мониторинг - наиболее точный инструмент для отслеживания и оценки процесса развития УУД, позволяющий оценить результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения. Проводить его необходимо раз в год по единой стандартной процедуре.
Мониторинг метапредметных УУД «Учимся учиться и действовать» основан на следующих теоретических и методических положениях:
1. Уровень сформированности УУД показывает степень владения учеником определенными культурно значимыми способами построения деятельности, общения, мышления или оценки. Формирование УУД зависит от того, каким образом организована учебная деятельность ребенка, и происходит в ходе последовательных стадий, характеризующихся определенным уровнем осознания учащимся своей деятельности.
2. Мониторинг осуществляется на основе системы специально разработанных заданий. Сформированность каждого УУД проверяется на материале двух и более учебных предметов.
3. Результаты мониторинга позволяют судить о продвижении к достижению планируемых результатов освоения начального общего образования, определенных стандартом, как отдельного учащегося, так и группы учащихся в целом.
Началом системной диагностической работы учителя является программа «Школьный старт», далее осуществляется ежегодное отслеживание процесса формирования УУД на основе единой «линейки» показателей.
Подробное описание процедуры проведения диагностики, оценки и анализа результатов представлены в методических рекомендациях для учителя.
Что дает учителю работа с тетрадью «Учимся учиться и действовать»
В первом классе учитель получает возможность изучить уровень сформированности восьми важнейших универсальных учебных действий. Их оценка производится на базовом уровне, так как дети пока только в самом начале школьного пути. При разработке диагностических заданий учитывались особенности и навыков чтения первоклассников, скорость переработки ими учебной информации, способность работать с инструкцией самостоятельно, которые пока еще только формируются.
В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности универсальных учебных действий является уровень выполнения по образцу. В мониторинге уже появляются задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную деятельность учащихся. Учащимся предлагается осуществить контроль результата и критериальное оценивание конкретного учебного действия.
С 1 по 4 класс происходит приращение в числе УУД, подлежащих отслеживанию и оценке: в первом классе их 8, во втором 13 и далее – более 20. Важно отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг в 1 или 2 классах, остаются в нем до 4 класса.
Если в 1 классе результаты мониторинга анализируются только с качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень», «ниже базового», «выше базового». Результаты учащихся складываются в целостную картину по классу, определяются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классе уже позволяют сделать вывод о работе учителя по формированию УУД, дать прогноз относительно достижения или недостижения учащимися конкретного класса метапредметных образовательных результатов начальной школы.
Организация диагностической работы
Диагностические задания собраны в рабочих тетрадях «Учимся учиться и действовать». В мониторинге 1 класса оба варианта напечатаны в тетради-«перевертыше». В мониторинге 2, 3 и 4 классов существуют две отдельные тетради: 1 вариант и 2 вариант.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Каждый ребенок выполняет только один из двух вариантов. В исключительных случаях возможно последовательное выполнение ребенком двух вариантов.
Для повышения мотивации учащихся и целостного восприятия материала все задания мониторинга 1 класса объединены игровым сюжетом о лесной школе. Во 2 классе задания мониторинга объединяют рассказы про второклассников и их учительницу.
Рабочая тетрадь включает:
- вводную часть, которая содержит обращение к учащимся, описание условных обозначений. В тетради для 2 класса содержатся также тренировочные задания;
- диагностические модули для изучения уровня развития метапредметных УУД (для каждого умения разработано по два модуля на разном предметном материале);
- бланк первичной обработки результатов, который необходимо извлечь из тетради до выполнения ребенком мониторинговых заданий (с этим бланком работает только учитель).
Все диагностические модули имеют одинаковую структуру: введение, образец, три диагностических задания (А, Б, В) и дополнительное задание. Каждый элемент диагностического модуля имеет свою специфику и назначение.
Во введении к каждому модулю приводится сюжетно-игровая ситуация, далее следует краткое описание образца и условий выполнения заданий. Каждый диагностический модуль занимает один разворот рабочей тетради.
Мониторинг сформированности УУД проводится в течение всего апреля (допустимо завершение в середине мая).
Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» позволяет системно, профессионально и всесторонне изучать и корректировать результативность и качество образования каждого ребенка, что отвечает не только требованиям системы Л.В. Занкова, но и ФГОС НОО.
Как научиться проводить диагностику
- Методическое пособие дает исчерпывающую информацию о проведении и обработке данных диагностики.
- Можно пройти обучение на семинарах, которые проводят Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» и Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова.
- Информацию о семинарах можно получить на сайтах www.tochkapsy.ru и www.zankov.ru
(Обучающую презентацию М.Р. Битяновой можно скачать здесь)
Какие пособия использовать для проведения мониторинга развития УУД учащихся?
В УМК «Учимся учиться и действовать» входят:
- рабочая тетрадь для 1 класса (авторы Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова);
- методические рекомендации к рабочей тетради для 1 класса (авторы М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая);
- рабочая тетрадь для 2 класса, в 2 частях (авторы Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова);
- методические рекомендации к рабочей тетради для 2 класса (авторы М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова).
- рабочая тетрадь для 3 класса, в 2 частях (авторы Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, М.Р. Битянова,Т.В. Беглова);
- методические рекомендации к рабочей тетради для 3 класса (авторы М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова)
- рабочая тетрадь для 4 класса, в 2 частях (авторы Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, М.Р. Битянова,Т.В. Беглова);
- методические рекомендации к рабочей тетради для 4 класса (авторы М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова)
См. также:
- «Школьный старт»: диагностика готовности к обучению и другие профессиональные шаги педагога»